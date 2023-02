Neu-Trainer Sreto Ristic nahm bei seinem Debüt genau die zwei erwarteten Änderungen vor. Weil Alexander Winker angeschlagen fehlte, übernahm Kapitän Jonas Nietfeld die Fürungsrolle diesmal zwei Mannschaftsteile weiter hinten und agierte in der Abwehr statt im Sturm. Andor Bolyki sollte sich als alleinige Spitze beweisen. Im Mittelfeldzentrum ersetzte Tunay Deniz, der schon bei Ex-Klub Offenbach unter Ristic glänzte, Louis Samson.

HFC-Trainer Sreto Ristic feierte am Montagabend sein Debüt. Bildrechte: IMAGO/Fotostand Nach kurzen Startschwierigkeiten mit stürmischen Oldenburgern übernahm Halle die Kontrolle. Erich Berko spielte einen sehenswerten Doppelpass mit Deniz auf rechts, bediente dann Tom Zimmerschied, der mit einem zu zentralen Schuss an einer Parade von Keeper Sebastian Mielitz scheiterte (13.). Oldenburg kam vereinzelt zu Halbchancen, die Größte hatte Patrick Möschl als er nach flacher Hereingabe mit langem Bein nur das Außennetz traf (21.).

Referee verweigert Foulelfer, Casar fliegt blitzschnell vom Platz

Vier Minuten später rannte Robert Zietarski Berko im Strafraum hinten in die Hacken, eigentlich ein recht klarer Strafstoß. Doch Schiedsrichter Martin Speckner aus Runding (Bayern) lag erstmals richtig falsch und ließ die Aktion durchgehen (25.). Sören Reddemann hatte kurz darauf nach Ecke die Führung auf dem Kopf (28.).

Anschließend rächte sich die bis dahin schwache Spielleitung des Referees erneut. Weil Speckner für fast jedes Foul in diesem Abstiegskampfduell Gelb gab, hatte Aljaz Casar für einen harmlosen Zupfer die erste Verwarnung bekommen (26.). Der Slowene stieg keine drei Minuten später mit einer Grätsche gegen Max Wegner ein und wurde sofort mit Gelb-Rot zum Duschen geschickt (29.). Die zweite Karte war dabei durchaus vertretbar. Hier hätte Casar kein solches Risiko eingehen dürfen.

In Überzahl ging Oldenburg in die Offensive. Nach einer tollen Vier-Stationen-Kombination wehrte Felix Gebhardt den freien Schuss von Wegner sicher ab (43.) und rettete so das torlose Remis in die Pause.

Kreuzer befreit Halle vom Elfer-Punkt aus

Wilde Zweikämpfe wie hier zwischen Halles Niklas Kreuzer und Oldenburgs Leon Deichmann standen auf der Tagesordnung. Bildrechte: IMAGO/Nordphoto Zum zweiten Durchgang rührte Ristic komplett Beton an. Er nahm mit Berko und Nik Omladic die zwei gefährlichen Winterneuzugänge raus und brachte mit Niklas Landgraf und Jannes Vollert zwei Defensiv-Spezialisten. Halle attackierte den Gegner frühestens in der eigenen Hälfte, überraschte die Gastgeber dennoch urplötzlich mit einem Konter. Bolyki ging kurz hinter der Mittellinie auf und davon bis in den Strafraum, wurde dort von Zietarski getroffen. Diesmal zeigte Speckner auf den Punkt. Kreuzer verlud Mielitz beim Strafstoß und versenkte die Kugel links unten - 1:0 (50.).

Pfostentreffer lässt HFC jubeln

Der HFC stellte sich mit Mann und Maus hinten in den Strafraum und verteidigte die Führung leidenschaftlich. Dabei ging es vereinzelt drunter und drüber, als Nietfeld und Nico Hug den Ball bei mehreren Versuchen nicht aus dem Strafraum brachten und Hug schließlich den Abschluss von Orhan Ademi auf der Linie klärte (75.). In der 86. Minute rettete dann der Pfosten für Halle, als Morten Schmidt nach Ecke aus Kurzdistanz mitten im Gewühl abziehen konnte. In einer wilden Schlussviertelstunde hatte Halle noch mehrere Konter, die die Vorentscheidung hätten bedeuten können. Letztendlich zitterte sich der HFC über die Zeit.