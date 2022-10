Der VfL Osnabrück dreht die Partie und sorgt für grenzenlosen Jubel an der Bremer Brücke. Bildrechte: IMAGO / Eibner

Auch in der zweiten Hälfte mangelte es keinem der beiden Teams an Wille und Kampfgeist. In der 61. Minute glich der VfL dann verdientermaßen aus. Eric Engelhardt steckte den Ball quer am Fünf-Meter-Raum durch, HFC-Verteidiger Sören Reddemann stolperte daraufhin den Ball unglücklich ins eigene Tor. Die Lila-Weißen wollten nun mehr, erhöhten weiter den Druck und erarbeiteten sich Chancen um Chancen. Weil Halles Keeper Daniel Mesenhöler, der für den angeschlagenen Felix Gebhardt im Tor stand, eine Osnabrücker Flanke nur zentral wegfausten konnte, hatte Engelhardt keine Mühe, zur Führung für den VfL einzuschieben (66.). Der Rückschlag saß, doch der HFC gab sich nicht auf und blieb offensiv weiter ausgerichtet. Die Bemühungen zahlten sich allerdings nicht aus. Am Ende musste sich Halle an der Bremer Brücke knapp geschlagen geben und bleibt mit nur einem Punkt Vorsprung auf die Abstiegsplätze weiter im Tabellenkeller.