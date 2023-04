Nach zwei Pleiten in Serie ist Dynamo Dresden am Sonntag im Topspiel beim VfL Osnabrück auf die Siegerstraße zurückgekehrt. Die Mannschaft von Markus Anfang setzte sich im ausverkauften Stadion an der Bremer Brücke vor 16.000 Fans mit 1:0 (0:0) durch. Das einzige Tor des Tages in einem intensiven Verfolgerduell gelang Dynamos Top-Offensivmann und Ex-Osnabrücker Ahmet Arslan in der 52. Minute. Beide Teams erspielten sich zahlreiche Hochkaräter, doch entweder konnten die Torhüter entscheidend zupacken oder es fehlte das nötige Zielwasser. Durch den Sieg steht Dresden auf dem Aufstiegs-Relegationsplatz vier. Osnabrück ist nun Fünfter. Ahmet Arslan bescherte der SGD ein wichtigen Sieg in Osnabrück. Bildrechte: IMAGO/Picture Point

Dynamo mit Pfostentreffer

Nach den zwei Pflichtspiel-Niederlagen in Serie veränderte SGD-Trainer Markus Anfang seine Mannschaft auf drei Positionen: Hauptmann, Park und Borkowski starteten für Meier, Lemmer und Kulke (alle Bank). Beide Seiten führten von Beginn an einen offenen Schlagabtausch. Die erste Torchance hatten die Dresdner nach einem Freistoß. Claudio Kammerknecht verlängerte Arslans Eingabe per Kopf, scheiterte jedoch am Pfosten (13.). Da auch Osnabrücks Robert Tesche satter Distanzschuss das Tor verfehlte, ging es mit 0:0 in die Pause (29.). Claudio Kammerknecht nickte den Ball in Halbzeit eins an den Pfosten. Bildrechte: IMAGO/Picture Point

Osnabrück nutzt die Chancen nicht

Zu Beginn des zweiten Durchgangs wurden die Dresdner für ihr hartnäckiges Gegenpressing belohnt. Niklas Hauptmann eroberte einen Ball im Strafraum der Hausherren und setzte Arslan perfekt in Szene. Der torgefährlichste Spieler der 3. Liga markierte seinen 18. Saisontreffer. Im Anschluss gewann Osnabrück immer mehr Spielanteile und schnürte die Gäste in deren Hälfte förmlich ein. Sowohl Tesche, VfL-Kapitän Timo Beermann als auch Erik Engelhardt verpassten den Ausgleich (63./73./82.). Die Dresdner bewiesen in der Schlussphase Moral und warfen sich in jeden Abschluss der Hausherren. So gelang es der SGD, den Auswärtssieg zu sichern.

