Auch nach dem Wechsel ging es intensiv weiter mit Chancen auf beiden Seiten. Erst verfehlte Berkan Taz das Tor aus 16 Metern nur knapp (53.), ehe kurz darauf auf der Gegenseite Elias Huth aus 15 Metern an Keeper Morten Behrens scheiterte (55.). Nach einer etwas ruhigeren Phase nahm die Partie wieder in den letzten zehn Minuten richtig Fahrt auf. In der 83. Minute setzte der Mannheimer Adrian Malachowski einen Schlenzer an den Pfosten. Drei Minuten später hatte Aue Glück als Erik Majetschak den Ball mit der Hand spielte und nur Gelb sah. Dennoch hatte dies folgen, denn der anschließende Freistoß von Alexander Rossipal landete beim kurz zuvor eingewechselte Marten Winkler, der die Kugel freistehend in die Auer Maschen köpfte. Zwar warfen die Sachsen nochmals alles nach vorn, doch es blieb bei der bitteren Auswärtsniederlage.

Marten Winkler (22) trifft zum 1:0 für Mannheim. Bildrechte: IMAGO / Picture Point