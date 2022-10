Müller setzte wie schon beim knappen Erfolg im Sachsenpokal gegen Eilenburg auf Kapitän Martin Männel zwischen den Pfosten. Darüber hinaus rückte Lenn Jastremski für Elias Huth in die Sturmspitze, flankiert von Dimitrij Nazarov und Maximilian Thiel. Bei Meppen, das zuletzt viermal in Folge Unentschieden gespielt hatte, ersetzte einzig Steffen Puttkammer den gelb-gesperrten Jonas Fedl.

Aue ging die ersten Minuten sehr engagiert an und versuchte das Spiel an sich zu reißen. Ball und Gegner wurden früh angelaufen, im Zweikampfverhalten zeigten sich die Gastgeber griffig. Die erste nennenswerte Offensivaktion hatte Jastremski, der nach Flanke von Anthony Barylla aber deutlich neben das Tor köpfte (8.). Meppen lauerte zunächst auf Konter und war um einen geordneten Spielaufbau bemüht. Nach einer guten Viertelstunde wurden die Emsländer aber aktiver. Steffen Puttkammer hatte nach 24. Minuten die Chance zur Führung auf dem Fuß, schoss die Kugel nach einem Auer Ballverlust im Aufbauspiel aber deutlich drüber. Auch Nazarov machte es im Gegenzug nicht besser und verfehlte mit seinem Drehschuss aus 15 Meter das Gehäuse (25.).

Erzgebirge Aue bejubelt den Führungstreffer durch Tom Baumgart. Bildrechte: IMAGO/Werner Scholz

Nach einer guten halben Stunde brandete Jubel auf den Rängen auf. Nach einem Einwurf in den linken Sechzehner setzte sich Thiel auf engstem Raum stark durch und chippte die Kugel über SVM-Schlussmann Jonas Kersken vor das Tor. Tom Baumgart hatte keine Mühe, aus kurzer Distanz einzuköpfen (31.). In der Folge summierten sich die Chancen auf beiden Seiten. Marvin Pourié legte den Ball nach einem zu ungenauen Abspiel von Männel links am Tor vorbei (35.), kurz darauf nagelte Meppens Toptorjäger die Kugel aus 18 Metern per Dropkick an die Latte (38.).