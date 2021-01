Gegen die heimstarken Ingolstädter hielt der HFC in der ersten Halbzeit gut gegen, ließ nur zwei heiße Situationen zu. In der zehnten Minute prüfte Caniggia Elva mit einem satten 18-Meter-Schuss die Reflexe von Keeper Kai Eisele. Der hielt auch gegen Filip Bilbija in der 27. Minute hervorragend, Stefan Kutschke nagelte den Abpraller an den Außenpfosten. Halle selbst kam zu einigen verheißungsvollen Aktionen, der letzte Biss vor dem Tor fehlte aber, wie beim Kopfball von Terrence Boyd in der 26. Minute. Kurz vor der Pause der Rückstand: Julian Guttau bekam bei einer Eingabe von Elva den Ball unglücklich an die Hand. Den Elfer verwandelte Kutschke sicher ins rechte Eck.

Ingolstadts Stefan Kutschke jubelt nach seinem Treffer zum 1:0 Bildrechte: imago images/Jan Huebner