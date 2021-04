Chancen en Masse in Hälfte eins

In einer munteren Anfangsphase verbuchte der FSV die erste gute Aktion: Nach einer Hereingabe von der linken Seite prüfte Ronny König per Kopf Lauterns Schlussmann Avdo Spahic (4.). Beide Teams agierten auch in der Folge mit viel Zug zum Tor. Zunächst hatte Manfred Starke nach einer scharfen Drinkuth-Hereingabe Pech und traf nur die Unterkante der Latte (20.). Im Anschluss verzeichnete Kaiserslautern durch Marlon Ritter und Felix Götze zwei dicke Chancen, doch FSV-Schlussmann Johannes Brinkies entschärfte beide Aktionen mit herausragenden Paraden (24./25.). Hendrick Zuck (re.) kämpft gegen Zwickaus Morris Schröter um den Ball. Bildrechte: IMAGO / Eibner

Die Partie blieb weiter rassig mit Möglichkeiten auf beiden Seiten. Nach 31 Minuten war es erneut Brinkies, der Zwickau vor dem Rückstand bewahrte und einen Distanzschuss von Marvin Pourié zur Seite ablenkte. Auf der Gegenseite fand Morris Schröter per Kopf seinen Meister in Spahic (33.). Und auch vor der Pause schnupperten beide Teams am Führungstreffer: Marco Schikora schoss die Kugel nach einer Ecke aus kurzer Distanz in den Oberrang (43.), kurz darauf wurde ein Schuss von Lauterns Götze gerade noch geblockt (45.).

Vier Tore und ein Platzverweis

Nach dem Seitenwechsel ließ Zwickau nicht locker, setzte durch König den nächsten Warnschuss (50). Den Pfälzern fehlt es in dieser Phase an entlastenden Offensivaktionen. Die Gäste bissen sich dagegen fest und belohnten sich nach exakt einer Stunde mit der Führung: König legte einen Freistoß am Sechzehner per Kopf auf Starke ab. Der Ex-Lauterer fackelte nicht lange und versenkte die Kugel mit Wucht im rechten unteren Eck.

Binnen weniger Minuten stellte der FCK den Spielverlauf auf den Kopf. Bildrechte: IMAGO / Eibner Die Reaktion der Hausherren folgte prompt – und wie: Zunächst brachte Philipp Hercher einen Nachschuss aus spitzem Winkel durch die Hosenträger von Brinkies im Tor unter (65.). Sechs Minuten später flankte Hendrick Zuck flach in den Sechzehner, wo Steffen Nkansah das Spielgerät unglücklich ins eigene Tor abfälschte. In der Folge wurde es immer ruppiger: Der eingewechselte Anil Gözütok ging mit gestrecktem Bein auf Kopfhöhe in den Zweikampf mit Könnecke und sah glatt Rot (76.). In Unterzahl verteidigten die Pfälzer mit Mann und Maus und sahen lange wie der Sieger aus. Mit der allerletzten Aktion stocherte Jozo Stanic den Ball nach einem Freistoß aber über die Linie und bescherte dem FSV doch noch einen glücklichen aber nicht unverdienten Punktgewinn.

Stimmen zum Spiel:

