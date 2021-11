Braunschweig-Trainer Michael Schiele nahm zur Pause gleich drei Änderungen vor. Und wieder begann sein Team mit aggressiven Anlaufen und stellte den FCM vor Probleme in der Spieleröffnung. Und es ergaben sich Abschlüsse. Luc Ihorst (55.) und Martin Kobylanski (56.) scheiterten mit ihren Flachschüssen jedoch an Reimann.

Beim FCM wurde es vor allem gefährlich, wenn Atik am Ball war. Dann ging es schnell nach vorne, entweder per Dribbling oder per klugen Pass. So bediente er Ceka, der aber im Abschluss noch leicht gestört wurde und deswegen nur den gegnerischen Schlussmann anschoss (68.).