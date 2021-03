Der 1. FC Magdeburg hat am Samstag (20.03.) drei ganz wichtige Punkte im Abstiegskampf geholt. Beim 1:0 (0:0) gegen den direkten Konkurrenten aus Kaiserslautern wurde Baris Atik, der sich zuletzt stets in starker Form präsentierte, zum Matchwinner. Sein Treffer zum entscheidenden 1:0 fiel in der 56. Minute.