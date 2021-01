Lukas Kwasniok (Saarbrücken): "Wir haben sehr gut begonnen, es wäre für uns nach dem 1:0 auch möglich gewesen, schnell auf 2:0 zu erhöhen. Das haben wir ein wenig versäumt. Nach 15, 20 Minuten kommt dann Magdeburg besser ins Spiel. Das 1:1 ist gerecht zur Pause. Danach gehen wir glücklicherweise durch einen Standard in Führung, da waren wir in der letzten Zeit nicht so präsent. Es freut mich ungemein, dass es Sebastian Jacob war, weil er sich immer so aufopfert."



Thomas Hoßmang (Magdeburg): "Wir haben 1:2 verloren, das ist die nackte Tatsache. Aber ich glaube schon, dass man heute eine andere Magdeburger Mannschaft sehen konnte: Die Fußball gearbeitet hat und die Basics auf den Platz. Die Laufbereitschaft war gut, wir haben Chancen gehabt in der ersten Halbzeit und den schnellen Rückstand aus der Welt geschafft mit dem Elfmeter, der gut rausgespielt war. Mich ärgert einfach, dass da dieses Ergebnis steht und wir aus beiden Halbzeiten so rauskommen. So kannst du das Spiel nicht gewinnen."