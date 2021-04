Die Magdeburger hatten sich schnell akklimatisiert, verzichteten auf die Abtastphase und gaben in den Anfangsminuten den Ton an. Zwickau ging die ganze Sache etwas verhaltener an und versuchte, den Gastgebern wenig Raum zu geben. Der FCM im Vorwärtsgang hatte dann in der 22. Minute die große Chance zum 1:0, doch nach einer feinen Kombination mit Atik zischte ein Schuss von Jacobsen haarscharf über den Balken.