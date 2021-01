Der 1. FC Magdeburg ist mit einem Unentschieden ins neue Fußballjahr gestartet - und hat seine Ungeschlagen-Serie damit auf fünf Spiele ausgebaut. Beim 1:1 (1:0) gegen den KFC Uerdingen am Samstag (09.01.) reichte der Elf von Thomas Hoßmang ein direkt verwandelter Freistoß von Sören Bertram, um nicht als Verlierer gegen Ex-Trainer Stefan Krämer vom Platz zu gehen.



Bitter für den FCM: Der Ausgleich der Gäste fiel durch ein Eigentor von Tobias Müller, der eine Eingabe von Gino Fechner unglücklich ins eigene Tor abfälschte (54.). Zuvor war der 1. FC Magdeburg durch einen Freistoßtreffer von Sören Bertram in Führung gegangen (42.). Dennoch: Der eine Punkt ist zu wenig für den FCM, um aus dem Keller zu kommen, auch wenn man man die Rote Laterne vorerst an den MSV Duisburg abgeben konnte. Die Spieler des FCM jubeln nach dem 1:0 durch Sören Bertram. (Archiv) Bildrechte: imago images / Brauer-Fotoagentur

KFC Uerdingen nutzt die Chancen nicht

Insgesamt war es eine Partie mit wenigen Highlights. In Halbzeit eins hatte der 1. FCM nur eine Torchance - den Freistoß von Bertram - nutzte diese aber zur Führung. Krefeld hatte mehr vom Spiel und übte vor allem in Halbzeit zwei, obwohl ab Minute 78 in Unterzahl, immer wieder viel Druck auf die Gastgeber aus. Das Manko des KFC: Auch beste Torchancen wurden nicht genutzt. Den Ausgleich per Eigentor nahm man dankend an.

Erste Partie von Neuzugang Sané

Auf Seiten des FCM feiert Neuzugang Saliou Sané seinen Einstand. Nach seiner Einwechslung in Halbzeit zwei blieb der 28-Jährige aber ohne nennenswerte Szenen. In der Tabelle springt der FCM vorerst auf den vorletzten Platz. Am Dienstag geht es schon weiter, dann wartet das Heimspiel gegen den 1. FC Saarbrücken auf die Hoßmang-Elf.



Möglicherweise ist dann ein weiterer Neuzugang im Kader, denn vor dem Spiel wurde mit Nico Granatowski ein weiterer Spieler verpflichtet. Der 29-Jährige kommt vom VfL Osnabrück und hat einen Vertrag bis zum 30. Juni 2022 unterschrieben. Nico Granatowski mit seinen Trikot mit der Nummer 31 Bildrechte: 1. FC Magdeburg Spielbetriebs GmbH

Das sagten die Trainer