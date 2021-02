Und die Gäste machten auf diese Art weiter: 13 Minuten später passte Kasim Rabihic von rechts in die Mitte, wo Brian Koglin zu spät kam und Aygün Yildirim locker zum 2:0 einschieben konnte. Und es kam noch bitterer für den FCM in der ersten Hälfte, denn kurz vor er Pause traf nicht nur Yildirim nach Pass von Julians Schwermann zum zweiten Mal (43.), sondern kurz darauf sah auch noch Koglin Rot für ein Foul, das eher gelbwürdig war (45.).

Die Chancen auf eine Aufholjagd in der zweiten Hälfte tendierten somit gegen null und tatsächlich hatten auch die Verler stattdessen diverse Chancen auf das 4:0. Das machte dann der eingewechselte Philipp Sander nach toller Vorabeit von Janjic. Danach trudelte die Partie ihrem Ende entgegen, immerhin gab es keinen weiteren Gegentreffer für die Magdeburger.

Guerino Capretti (Verl): "Wir haben effektiv gespielt und mit wenig Risiko. Normalerweise haben wir mehr Kontakte in der ersten Spielhälfte, um dann in die zweite zu kommen. Wir haben uns wegen der Platzverhältnisse bewusst dagegen entschieden. Wir haben dann schlaue Bälle auf außen gespielt und unsere Außenstürmer ins Eins gegen Eins bekommen. Zlatko Janjic macht ein super Tor mit links, das ist seine Qualität, dann kamen wir ein bisschen ins Rollen. Die Jungs haben von Anfang gezeigt, dass sie gewinnen wollen. Das hat mir imponiert und auf diesem Weg möchten ich gerne bleiben."



Christian Titz (Magdeburg): "Natürlich tut das weh, weil wir uns für das heutige Spiel viel mehr vorgenommen haben. Letztlich waren der Spielkiller die beiden frühen Gegentore. Nach dem 0:2 mussten wir uns erstmal schütteln. Wir sind dann mit den wenigen Möglichkeiten, die wir hatten, nicht gut umgegangen. In den Situationen hat das nötige Zweikampfverhalten gefehlt, dass wir da konsequenter klären. Wir haben jetzt noch 14 Spiele und da ist noch einiges möglich, aber wir müssen jetzt anfangen zu punkten."