Die Magdeburger mussten kurzfristig auf Sirlord Conteh verzichten, der beim 2:1 gegen Saarbrücken unter der Woche noch überzeugen konnte und nun wegen Grippe-Symptomen ausfiel. Dazu ersetzte Tobias Knost den angeschlagenen Korbinian Burger (Rippenprellung) in der Abwehr. Die Umstellungen bekamen den Elbestädtern offenbar nicht gut, denn in der Anfangsphase lief bei ihnen kaum etwas zusammen. Stattdessen gingen die Gäste durch einen Kopfball von Sturmtank Gustaf Nilsson in der 14. Minute in Führung.