Vor dem FCM-Gehäuse war in der ersten Hälfte ordentlich was los. Der Ex-Erfurter Merveille Biankadi war als Wirbelwind oft am Ball. Und auch seine Kollegen sorgten auch ohne den gelbgesperrten Sascha Mölders für eine gefährliche Offensive. Die Bemühungen der Sechziger belohnten zwei Spieler, die neu in der Startelf standen: Nach einem Steilpass von Dennis Dressel legte Stefan Lex den Ball clever am herauseilenden FCM-Torwart Morten Behrens vorbei und traf zum 1:0 (9.).

Münchens Stefan Lex jubelt nach seinem Treffer Bildrechte: imago images/Eibner