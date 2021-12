Magdeburg begann in der Formation des furiosen 5:2 gegen 1860 München und gewohnt offensiv. Die beste Torchance hatten allerdings die Gäste, doch Lukas Kunze scheiterte an Torwart Dominik Reimann (12.). Osnabrück stand defensiv sicher, ließ den FCM nicht zur Entfaltung kommen - scheiterte aber wiederholt an Reimann. So ging der Favorit in Führung: Nach Steilpass von Amara Condé umkurvte Schuler VfL-Torwart Philipp Kühn und schob ins leere Tor ein (36.).

Christian Titz schickte dieselbe Startelf ins Spiel wie beim 5:2 gegen 1860 München. Bildrechte: imago images/Christian Schroedter