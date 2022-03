Halle begann ordentlich und ließ in der Anfangsphase nur eine Halbchance von Sebastian Jacob (11.) zu. Und nicht nur das: Die Gäste nutzten eine Unordnung bei den Saarländern und spielten Kebba Badjie frei, der aber von halbrechts zu unplatziert abschloss - Daniel Batz parierte (16.). In eine Phase, als der HFC die Kontrolle zu haben schien, ging der Favorit in Führung: Nach einer Ecke flankte Robin Scheu auf den langen Pfosten, wo der Ex-Hallenser Lukas Boeder finalisierte (22.). In der vergangenen Saison hatte er 31 Mal für den HFC gespielt.

Saarbrücken hatte nun die Fesseln gelöst. Nach Vorarbeit des Ex-Magdeburgers Dominik Ernst legte der Ex-Jenaer Julian Günther-Schmidt nach: Er kam vor Louis Samson an den Ball und überwand den wuchtig den chancenlosen Tim Schreiber (26.). Danach waren die Blau-Schwarzen näher dran am 3:0 als der HFC am 1:2. Man merkte den Gästen ihre großen persoellen Probleme in dieser Phase einfach an.