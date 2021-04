Fußball | 3. Liga Nkansah rettet Zwickau in letzter Sekunde das Remis

33. Spieltag

Unglaublich, Can Nkansah hat dem FSV Zwickau in letzter Sekunde der Nachspielzeit gegen Bayern München II noch das Remis gerettet. In Hälfte zwei fand der FSV im Angriff kaum statt - und dann kam der Innenverteidiger in Zusammenarbeit mit Keeper Johannes Brinkies, der mit nach vorn geeilt war.