Neuzugang Marcel Hilßner stand bereits im Kader, nahm zunächst auf der Bank der Zwickauer Platz. Und er sah einen stürmisch startenden Gast aus Braunschweig. Bereits nach einer halben Minute musste sich Zwickaus Keeper Johannes Brinkies bei einem Flachschuss von Lasse Schlüter mächtig strecken. Der FSV kämpfte sich nun langsam in die Partie und führte nach neun Minuten etwas überraschend: Johan Gomez tunnelte den zögerlichen Gästekeeper Jasmin Fejzic aus fünf Metern. Nun wurde es ein offenes Spiel, mit vielen harten, aber meist fairen Zweikämpfen. Die Gäste waren immer einen Tick gefährlicher, in der 23. Minute köpfte Philipp Strompf nach einer Ecke hauchdünn über das Tor. Zwickau konnte sich auf der Gegenseite einige gute Gelegenheiten erarbeiten, die aber nicht konsequent ausgespielt wurden. Gegen Ende der ersten Halbzeit wurde der Druck von Braunschweig immer größer, wobei FSV-Keeper Brinkies da nicht immer einen sicheren Eindruck machte. Mit etwas Glück brachte das Enochs-Team die Führung aber in die Pause.

Nach dem Wechsel erhöhte Braunschweig massiv den Druck. Der FSV kam gar nicht richtig rein und hatte mehrfach richtig Dusel. In der 47. Minute scheiterte zunächst Luc Ihorst nach einer Ecke an Brinkies, beim Nachschuss rettete Dominic Baumann auf der Torlinie. Und die Westsachsen blieben weiter in Nöten, nach einem Freistoß musste erneut Brinkies, der nicht immer sicher wirkte, gegen Consbruch Kopf und Kragen riskieren (59.). Es blieb ein Ritt auf der Rasierklinge und immer wieder stand der Zwickauer Keeper im Mittelpunkt. In der 68. Minute ließ er einen Lauberbach-Schuss prallen, rettete dann gegen Jan Marx. Zwickau kam nun kaum noch zu klaren Szenen vor dem Gästetor, kämpfte aber um jeden Ball, frenetisch unterstützt von 1.000 Fans. Als dann Lauberbach in der Nachspielzeit aus zehn Metern verzog, war der Dreier endgültig eingetütet.