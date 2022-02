Diese hatte es dann aber gleich in sich. Can Coskun brachte über links eine starke Flanke in den Sechszehner der Lauterer, wo Dominic Baumann zum Kopfball hochstieg. Sein Abschluss landete aber am Lattenkreuz, obwohl die Fans bereits zum Jubeln aufgesprungen waren. Danach passierte wieder weniger im Spiel nach vorne, bis die Gäste in der 40. Minute wie aus dem Nichts in Führung gingen. Mike Wunderlich zog aus der zweiten Reihe ab. Im Strafraum hielt Ex-Hallenser Terrence Boyd seinen Fuß in den Schuss und lenkte den Ball unhaltbar für Brinkies ins Tor.