Dramatisch besser wurde es auch nach Wiederanpfiff nicht – bis sich urplötzlich Magdeburgs Mittelfeldspieler Müller aus der zweiten Reihe ein Herz fasste und den Ball traumhaft schön diagonal in den linken Giebel schweißte (72.). Zwickau musste – und ergriff nun auch die Initiative. Manfred Starke lenkte Mike Könneckes weiche Eingabe von rechts mit der Stirn direkt in die Arme von Behrens (80.). Unmittelbar daruf wäre der Magdeburger Stammtorhüter machtlos gewesen, allerdings köpfte Ronny König die Flanke von Maurice Hehne lediglich ans linke Lattenkreuz (84.).

Thomas Hoßmang (Magdeburg): "Wir hatten auch in der ersten Halbzeit viel Ballbesitz, waren aber im letzten Drittel nicht konsequent, haben immer wieder abgebrochen, keine Verlagerungen in petto gehabt. Mit der Umstellung auf zwei große Stürmer und Sören Bertram dahinter hatten wir mehr Zug zum Tor, mehr Möglichkeiten und am Ende hat uns Andi Müller mit seinem Traumtor geholfen. Über diesen dreckigen Sieg sind wir sehr glücklich."



Joe Enochs (Zwickau): "Die Enttäuschung ist rießengroß. Wir haben von beiden Mannschaften kein gutes Spiel gesehen, das von einem Weitschuss entschieden wird. Vor allem in der ersten Halbzeit waren unsere Aktionen nach der Mittellinie einfach unsauber und schlampig. Danach wurde es besser, aber am Ende hat die Mannschaft gewonnen, die es vielleicht etwas mehr wollte."