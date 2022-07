Bei bestem Wetter in Zwickau entwickelte sich in der Anfangsphase ein eher chancenarmes Spiel. Bis zur 21. Minute sorgte nur die stimmungsvolle Kulisse für Unterhaltung. Dann flankte der völlig freie Patrick Göbel von der linken Seite in die Mitte, wo der aufgerückte Innenverteidiger Davy Frick mit dem Hinterkopf verlängerte und zum 1:0 traf.

In der Halbzeit sprach Halle-Sportdirektor Ralf Minge im Magenta-Interview von einem Duell zweier "verschiedener Kulturen". Während der sein HFC versuchte, sich mit flachen Kombinationen aus der eigene Hälfte zu spielen, vertraute Zwickau auf vertikale Bälle nach vorne und viele Flanken. Konzentrationsschwächen und technische Fehler in der eigenen Hälfte sorgten auf Hallescher Seite für viele Ballverluste. Zwickau verstand das als Einladung höher zu pressen.

Beide Tore in der ersten Hälfte fielen nach einer Flanke von Göbel. Jeweils besetzten die Westsachsen den Strafraum hervorragend und kamen frei zum Abschluss. Nach der Pause reduzierte Halle zwar die fehler, kam aber lange nicht zu Gelegenheiten. Der Grund war das eng gestaffelte 4-4-2 der Gastgeber, die Halle kaum Räume boten. Hugs Tor in der 78. Minute war Halles erster Schuss auf das Tor von Johannes Brinkies.

André Meyer (HFC): "Gerade in der ersten Halbzeit sind wir überhaupt nicht in unser Spiel gekommen. Da war sehr viel Respekt vor dieser Aufgabe. ich glaube man kann hier in Zwickau verlieren, der HFC hat generell keine gute Statistik hier. Hinten raus waren wir dann drin. Die Jungs haben gearbeitet, das ist sehr positiv. Es wäre mehr drin gewesen, wenn wir nicht so viele Fehler gemacht hätten. Gerade das letzte Tor tut uns weh in dieser Phase."



Joe Enochs (FSV): Stimme folgt