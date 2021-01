Fußball | 3. Liga FSV Zwickau bezwingt Duisburg nach furioser Halbzeit

Hauptinhalt

21. Spieltag

Im Drittliga-Duell "Schwäne" gegen "Zebras" hat der FSV Zwickau am Dienstag (26.01.2021) einen wichtigen Triumph errungen. Die Westsachsen bezwangen am 21. Spieltag das Kellerkind MSV Duisburg mit 3:1 (3:0). Durch den Erfolg vom Wochenende in Unterhaching bejubelte die Elf von Trainer Joe Enochs erstmals in dieser Saison zwei Dreier in Folge und zum ersten mal fielen beim FSV gleich drei Tore. Nach dem dritten Heimsieg der Spielzeit wächst der Abstand zu den Abstiegsplätzen.