Mit fortlaufender Spieldauer riss Dynamo das Spiel mehr und mehr an sich und wäre nach einer knappen halben Stunde fast in Führung gegangen: Erst konnte Jozo Stanic in höchster Not gegen Pascal Sohm im Strafraum klären (28.), kurz darauf musste sich Brinkies bei einer durchgerutschten Flanke von Kade mächtig strecken (29.). In der Folge hatte Zwickau weiter mit dem Druck der SGD zu kämpfen und musste nach 38. Minuten den Rückstand hinnehmen. Nach einer Ecke von Paul Will stieg Sohm im Sechzehner am höchsten und nickte mit Hilfe des linken Innenpfostens ein (38). Die Reaktion des FSV ließ nicht lange auf sich warten. Doch Schikoras strammer Schuss segelte Zentimeter am linken Aluminium vorbei. Kurz vor dem Kabinengang kam es für die Enochs-Elf noch bitterer: Steffen Nkansah bekam den Ball nach einer Sohm-Flanke im Strafraum an die Hand – den fälligen Elfmeter versenkte Christoph Daferner humorlos in der Mitte (45.+1).

Pascal Sohm bejubelt seinen Treffer zum 1:0. Bildrechte: Karina Hessland-Wissel