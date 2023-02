Und sie hatten ihre Chancen. In der 24. Minute wurde ein Schuss von Voigt geradeso von den Gästen zur Ecke geklärt. Nach gut einer halben Stunde scheiterte Baumann mit einem Schuss aus der Drehung am gut reagierenden Schlussmann Kristof, wenig später landete ein Kopfball von Baumann auf dem Querbalken. Die Möglichkeiten waren da, doch der FSV nutzte sie nicht.

Zwickau kämpfte verbissen um jeden Ball, doch das Abschlussglück war den Westachsen nicht hold. Anders bei den Saarländern, die in der 77. Minute in Führung gingen. Jacobsen flankte halbhoch an den ersten Pfosten, dort kam Mustafa angerutscht und grätschte den Ball durch die Beine von Brinkies in die Maschen. Nun waren die Zwickauer so richtig gefordert, doch die Kräfte ließen nach. Weit in der Nachspielzeit gelang erneut Mustafa das 2:0 für die effizienten Elversberger.