Und man merkte Zwickau an, dass sie scharf waren auf den ersten Drittliga-Erfolg nach zuletzt sieben sieglosen Spielen. Von Beginn weg setzten die Westsachen Meppen unter Druck und erarbeiteten sich Torannäherungen. Richtige Gefahr strahlten sie bei dem Fernschuss von Ronny König (5.) oder einem Freistoß von Can Coskun (9.) aber nicht aus. Meppen fand nur langsam in die Partie, konnte aber zwischenzeitlich für etwas Entlastung sorgen. Doch auch die Emsländer waren in ihren wenigen Angriffen nicht zwingend genug. Die dickste Chance im ersten Durchgang für die klar spielbestimmenden Zwickauer vergab nach einer halben Stunde Felix Drinkuth, der aus 13 Metern nur den rechten Pfosten traf.

Meppen deutlich verbessert

Nach der Halbzeitpause übernahm Meppen das Geschehen auf dem Feld und ließ nun seinerseits Zwickau nicht zur Entfaltung kommen. Hassan Amin zwang FSV-Keeper Johannes Brinkies gleich mal zu einer Glanztat (46.). Doch wie schon im ersten Durchgang bleib es meistens bei Ansätzen, zumeist wurden die Versuche geblockt oder konnten vor dem letzten Pass geklärt werden. So kamen sowohl Meppen als auch Zwickau nur noch zu einem richtig gefährlichen Abschluss - jeweils per Kopf. Erst setzte Christoph Hemlein die Kugel knapp neben den linken Pfosten (83.), in der Nachspielzeit machte es ihm der eingewechselte Lars Lokotsch auf der anderen Seite gleich und vergab somit den möglichen Sieg.

Klassenerhalt nun gegen Rostock?

Durch den Punkt hat der FSV nun 44 Zähler gesammelt. Der Vorsprung auf die Abstiegsränge beträgt sieben Punkte. Mit einem Sieg am Wochenende im Ostduell gegen Hansa Rostock (Sa., ab 14 Uhr live im MDR FERNSEHEN, in der SpiO-App und im Stream) könnte der Klassenerhalt dann endgültig fix gemacht werden.

Stimmen zum Spiel: