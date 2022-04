Der FSV Zwickau hat im vierten Liga-Spiel in Folge gepunktet. Die Westsachsen kamen am Sonntag zu einem 1:1 (0:1) gegen Waldhof Mannheim. Vor 4.021 Zuschauern in der GGZ-Arena avancierte FSV-Towart Johannes Brinkies zum Spieler des Spiels. Mit seinen starken Paraden und vor allem einem parierten Elfmeter, der zu Unrecht von Schiedsrichter Dr. Robin Braun gegeben wurde, rettete der 28-Jährige den einen Punkt. Bitter für Zwickau: Steffen Nkansah sah bei der Aktion, die zum Elfmeter führte, ebenfalls zu Unrecht die rote Karte. Zuvor war Mannheim dominant, hatte die deutlich besseren Chancen und ging verdient durch Adrien Lebeau in Führung. Zwickau gab aber nie auf und erzwang per Eigentor durch Jesper Verlaat noch den Ausgleich.