Fulminante Anfangsphase der Zwickauer

Die Zwickauer begannen furios und drängten die Hessen sofort in ihre Hälfte. Nach einem Eckenfestival, dass diesmal nicht zum Erfolg führte, gingen die Westsachsen aus dem Spiel heraus in Führung. König steckt zu Möker durch, der noch einen Gegenspieler umkurvte und links unten zum 1:0 vollendete. Der passte genau, keine Chance für SVWW-Keeper Stritzel. Die Gäste hatten ihre Probleme mit den Zwickauern, die hoch pressten und so Wehen Wiesbaden kaum ins Spiel kommen ließen.

Nach gut 20 Minuten befreiten sich dann die Gäste und starteten erste offensive Versuche. Die Zwickauer waren nicht mehr so bissig und sahen dann bei einem SVWW-Pass in die Spitze nicht gut aus. Zunächst konnte Torwart Brinkies einen Kopfball von Iredale abwehren, beim Nachschuss von Hollerbach (28.) war er aber machtlos. Es stand 1:1, die Zwickauer hatten etwas den Faden verloren. Mit deisem Ergebnis ging es auch in die Kabinen.

Starke köpft den FSV ins Glück

Die Gäste aus Hessen kamen etwas angriffslustiger aus der Kabine, so schien es. In der 52. Minute musste FSV-Schlussmann Brinkies sein ganzes Können aufbieten, parierte einen Schuss aus Nahdistanz von Iredale und verhinderte so den Rückstand. Danach verflachte das Spiel zusehends, irgendwie schienen sich beide Mannschaften mit dem Punkt anfreunden zu können.

Doch es sollte alles anders kommen, Wehen Wiesbaden hatte die nicht die Rechnung mit den Zwickauern gemacht. FSV-Trainer Joe Enochs brachte in der 75. Minute Manfred Starke - ein Glücksgriff. Noch waren wenige Sekunden zu spielen, da stieg Starke nach einer punktgenauen Flanke von Hauptmann hoch und köpfte das umjubelte 2:1. Die Arena stand Kopf, die Zwickauern hatten drei Punkte gesichert. Gewinnt am Sonntag (17. April) der 1. FC Magdeburg in Verl, ist der Klassenerhalt der Zwickauer ohne Wenn und Aber eingetütet.