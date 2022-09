Ob Sprang dauerhaft die Nummer 1 bleibt, ist offen. Sportdirektor Toni Wachsmuth im Magenta-Interview: "Es gab noch am Freitag genügend Anrufe von Beratern. Wir werden genau schauen und gucken, was wir dann machen." Zu Sprang habe der FSV vollstes Vertrauen. "Er spielt und denkt gut mit und ist ein norddeutscher cooler Typ, dem wir es absolut zutrauen."

Bei seinem ersten Spiel hatte der 22-jährige Sprang kaum Chancen sich auszuzeichnen, freute sich aber über sein gelungenes "Zu-Null-Debüt". Viktoria Köln hatte nach dem kräfteraubenden Pokalmatch gegen den FC Bayern München (0:5) nicht ganz so viel Sprit im Tank ist und spielte zu unsauber. Die einzige Chance der Gäste hatte Stehle, der mit einer blitzsauberen Drehung plötzlich frei vor Sprang war, der haarscharf am Tor vorbei schoss.

Die Zwickauer hatten mehr vom Spiel und die besseren Torszenen. Um von Großchancen sprechen zu können, fehlte in der ersten Halbzeit im Abschluss die Präzision. Die beste Möglichkeut ließ Herrmann liegen, der nach einem Überzahlspiel beim Abschluss wegrutschte und über das Tor schoss.

Nach dem Wechsel hatten die 4.372 Zuschauer drei Mal den Torschrei auf den Lippen, doch jedesmal machte Köln-Keeper Ben Voll einen möglichen Treffer zunichte. Dominic Baumann scheiterte per Kopf, Ronny König mit einem Schuss aus Nahdistanz und Patrick Göbel mit einem satten Linksschuss scheiterten am Schlussmann. "Wir hatten genügend Chancen das Spiel zu gewinnen", sagte Trainer Joe Enochs, der am Donnerstag seinen 51. Geburtstag feierte und nun zumindest einen Punkt vom Team geschenkt bekam.