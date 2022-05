Die Sonne schien, die Stimmung im Zwickauer Block war prächtig, nur auf dem Spielfeld tat sich nicht allzu viel in der ersten Hälfte. Es war eine ausgeglichene Partie, beide Mannschaften versuchten es spielerisch zu lösen. Zumindest konnten sich die Zwickauer auf ihre Standards verlassen, denn einer saß. In der 22. Minute landete der Ball nach einem Eckball schließlich bei Gomez. Der 20-Jährige ließ abtropfen und Baumann netzte aus Nahdistanz zum 1:0 für die Westsachsen ein.

Die Kickers blieben harmlos, nach einer guten halben Stunde bekamen sie aber doch die Chance zum Ausgleich. Die Zwickauer konnten Kopacz nicht stellen und der Würzburger schaufelte die Kugel Richtung langes Eck. Brinkies musste sich ganz langmachen und lenkte das Leder um den Pfosten. Eine Glanztat des FSV-Schlussmanns. Das war’s mit den Highlights im ersten Abschnitt, mit 1:0 ging es in die Kabinen.

Nach dem Wechsel deutete eine geraume Zeit nichts daraufhin, dass es noch ein Schützenfest werden würde. Dominic Baumann in der 48. Minute und Max Reinthaler per Kopfball (62.) hatten zwar auf 3:0 erhöht, doch danach plätscherte das Spiel so dahin. Würzburg hatte sich früh aufgegeben, die Enochs-Schützlinge beherrschten den Sommerkick nach Belieben.