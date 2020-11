Der HFC begann etwas verhalten, aber mit viel Konzentration. Die Rostocker hatte in den ersten zehn Minuten die Kontrolle, Gefahr strahlten sie dabei aber nicht aus. Danach wurden die Hausherren offensiver und kamen durch Michael Eberwein zu ersten Abschlüssen (11./18./21.). Es fehlte jedoch noch an Genauigkeit und Kraft. Viel lief beim HFC über die rechte Seite und das Duo Toni Lindenhahn und Lukas Boeder, die immer wieder Angriffe initiierten.

Rostock kam mit völlig anderer Körpersprache aus der Kabine und setzte die Hausherren früh unter Druck. Halle konnte sich nicht befreien und kassierte fast folgerichtig in der 51. Minute den Ausgleich. Nico Neidhart ließ Sternberg auf der rechten Außenbahn aussteigen und flankte dann butterweich ins Zentrum. Korbinian Vollmann mit dem Rücken zum Tor köpfte den Ball per Bogenlampe ins linke Eck. Müller flog, war aber chancenlos.

Der HFC tat sich auf in der Folge schwer, offensive Aktionen zu kreieren. Durch die Einwechslung von Derstroff wurde es zumindest etwas belebter im Angriffsspiel. Die beste Gelegenheit der Hausherren durch Boyd wurde von Hansas Julian Riedel zur Ecke abgefälscht (63.). Bei Hansa verpasste der eingewechselte Manuel Farrona Pulido eine Hereingabe am langen Pfosten nur um einen halben Meter (79.). Die Abschlussmöglichkeiten auf beiden Seiten wurden immer rarer, kurz vor dem Abpfiff scheiterte der für Eberwein ins Spiel gekommene Antonios Papadopoulos mit einem Distanzschuss an Hansa-Schlussmann Markus Kolke.