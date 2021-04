Wie erwartet waren die spielstarken Gäste zunächst mehr am Ball und versuchten Chancen zu kreieren. Halle stand defensiv aber ordentlich. Im Gegensatz zu Verl: Erst passte Drittliga-Torwart-Debütant Brinkmann auf den nach hinten laufenden Stöckner - Manu wäre um ein Haar dazwischen gespritzt und hätte die Führung besorgt (7.), aber Verteidiger Stöckner rettete in höchster Not. Dann leistete sich Verl einen Ballverlust in der Vorwärtsbewegung: Boyd legte ab auf Manu, und der von Darmstadt zurückgekehrte Offensivmann traf von halbrechts mit rechts ins linke Eck (16.). Die Ostwestfalen waren angeknockt, der HFC verpasste es aber bei einigen Chancen nachzulegen. So rettete Stöckner vor dem einschussbereiten Boyd (38.). Vor allem in der Luft versprühte Halle vor der Pause viel Gefahr. Selbst ließ die Schnorrenberg-Elf kaum etwas zu.