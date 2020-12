Es wurde eine unterhaltsame und kurzweilige Partie in Halle: Die HFC-Führung von Julian-Maurice Derstroff (7.) glich Dresdens Yannick Stark aus (26.). Nach einer "Ampelkarte" wegen Unsportlichkeit gegen Geburtstagskind Laurenz Dehl (wurde 19 Jahre jung) setzte Robin Becker einen Volleyschuss traumhaft in die Maschen (45.).

In der zweiten Halbzeit verwaltete Dresden die Führung und machte in der Schlussminute durch ein Tor des eingewechselten Patrick Weihrauch den Deckel drauf. Der HFC mühte sich über die gesamte Spielzeit, agierte gegen einen abgezockten Spitzenreiter aber oft zu überhastet. So gab es den ersten Dynamo-Sieg in Halle in der 3. Liga.