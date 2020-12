Die Gäste aus Bayern kamen mit Enthusiasmus aus der Kabine. SpVgg-Coach Arie van Lent hatte den blutjungen Mashigo (17 Jahre) gebracht, der mit einem satten Schuss links am Hallenser Tor vorbei für ein Achtungszeichen sorgte. Allerdings hätte der Treffer nicht gezählt, Marseiler war zuvor wohl schon mit der Pille ins Toraus gedribbelt. Die Hallenser registrierten das Ganze und gingen nun ihrerseits zum Angriff über. Nach einem weiten Ball aus der eigenen Hälfte lief Boyd auf und davon und vollendet knallhart ins linke untere Eck zum 2:0 (53.). Was für eine Quote, sein achter Saisontreffer.