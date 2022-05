Fußball | 3. Liga Halle fährt zweitschlechteste Drittliga-Platzierung ein

38. Spieltag

Ein kurzes Strohfeuer, ein kurioses Führungstor und am Ende doch eher enttäuschend. Der Hallesche FC kam gegen Wehen Wiesbaden trotz des frühen 1:0 von Tom Zimmerschied (12.) nicht über ein 1:1 hinaus. So rutschte der HFC am letzten Spieltag um einen Platz auf Rang 14 ab. Es ist das zweitschlechteste Ergebnis in zehn Jahren Drittliga-Zugehörigkeit.