Huth lässt Halle jubeln

Die Führung gelang Halle dennoch wenig später. Nachdem Jan Shcherbakovskis Flanke in den Strafraum zunächst geklärt wurde, landete der Ball bei Kreuzer, der direkt abzog. Der Abschluss wurde abgefälscht und anschließend vom goldrichtig stehenden Huth eingenickt (24.). Havelse zeigte sich davon unbeeindruckt und konnte wenig später ausgleichen, als Fynn Arkenberg einen Freistoß von Leon Damer in der 32.Minute per Kopf verlängert und zum 1:1 im Tor unterbrachte. Der Ausgleich zeigte Wirkung beim HFC. Havelse gab nun den Ton an und hätte bis zur Pause in Führung gehen können. Elias Huth jubelt mit Jannes Vollert und Niklas Kreuzer nach dem Treffer zum 1:0. Bildrechte: IMAGO/Eibner

Keine Tore in Halbzeit zwei

Beide Mannschaften legten einen verhaltenen Auftakt im zweiten Durchgang hin und taten sich offensiv schwer. Erstmals gefährlich wurde es nach 61 Minuten. Huth brachte einen Ball an die Strafraumkante zu Kreuzer, der wieder nicht lang fackelte und nur knapp verpasste. Halle blieb in der Folge das bestimmende Team. Trotzdem gelang Havelse nach 82 Minuten um ein Haar die Führung. Reddemann verlor im Mittelfeld den Ball an Lakenmacher, der frei durch war, an Keeper Tim Schreiber vorbeizog und den Ball am Ende nicht im Tor unterbringen konnte. Der HFC warf in der Schlussphase nochmal alles noch vorne und wollte so den Siegtreffer erzwingen. Das gelang jedoch nicht. Die Mannschaft von André Meyer kam nicht über ein Unentschieden hinaus. Havelse hat damit bei noch vier ausstehenden Partien und 14 Punkten Rückstand auf das rettende Ufer keine Chancen mehr auf den Verbleib in der 3. Liga. Der HFC steht sechs Zähler über dem Strich.

Stimmen zum Spiel:

André Meyer (Trainer Hallescher FC): Man kann im Fußball nicht alles planen. Wir haben von Beginn an eine Energieleistung auf den Platz gebracht, so wie wir das machen wollten. In der ersten halben Stunde haben wir das beste Spiel gemacht seitdem ich hier bin. Leider haben wir aus dieser Phase nur ein Tor mitgenommen. Dann werden wir durch das 1:1 komplett durchgeschüttelt. Jeder Einzelne hat sich heute zerissen. Hinten raus können wir das Spiel vielleicht sogar verlieren. In der Summe müssen wir das Ergebnis so akzeptieren.



Elias Huth (Hallescher FC): Wir haben die ersten 30 Minuten guten Fußball gespielt und sind dann vor dem Tor nicht zwingend geworden. Wir haben aus unserem Ballbesitz zu wenige Chancen kreiert. In der zweiten Halbzeit hat die Luft ein bisschen nachgelassen. Deswegen kommt dann ein 1:1 dabei raus. Jetzt gehts am Dienstag weiter.



Rüdiger Ziehl (Trainer TSV Havelse): Ich glaube ein Sieg wäre heute verdient gewesen. Wir haben mutig gespielt. Die Mannschaft hat das, was wir uns unter der Woche erarbeitet haben gut umgesetzt. Wir haben uns hier nicht wie ein Absteiger präsentiert. Wenn wir die Chancen nutzen, die wir nach Umschaltsituationen haben, dann können wir hier auch drei Punkte mitnehmen.