Halle übernimmt nach zehn Minuten die Kontrolle

Bergmann forderte die Mannschaft vor dem Spiel dazu auf, abwartend zu agieren. Weil die Gäste aus Osnabrück siegen mussten, um ihre Aufstiegschancen zu waren, wollte Halle den Gästen das Spiel überlassen. In den ersten Minuten verteidigte selbst der Mittelstürmer Elias Huth tief in der eigenen Hälfte. Chancen für Osnabrück ergaben sich allerdings nicht. Davon ermutigt begannen die Gastgeber nach zehn Minuten offensiver zu verteidigen und die Spielkontrolle zu übernehmen.

Insbesondere Jan Löhmannsröben versuchte immer wieder seine Kollegen im Strafraum einzusetzen. Als er Michael Eberwein in der 18. Minute mit einem wohltemperierten Lupfer in Szene setzte, fehlte nur wenig zur Führung der Gastgeber. Aber Halles Toptorschütze kam nicht zum Abschluss, weil Osnabrück-Verteidiger Lukas Gugganig im letzten Moment sein Bein dazwischen bekam und Eberwein abdrängte. In den folgenden Minuten behielt der HFC die Überhand, allerdings ergaben sie daraus keine klaren Chancen. Osnabrück klärte immer wieder bevor die Gastgeber abschließen konnten.

Osnabrück trifft aus dem Nichts

Und Osnabrück? Die Niedersachen wollen aufsteigen, aber taten lange wenig, um diesen Anspruch zu untermauern. Bis zur 31. Minute: Nach einer Flanke von Traoré verlängerte ein Osnabrücks Heider den Ball in den Lauf von Klaas. Der tauchte frei vor Schreiber auf und traf mit einem Flachschuss zur Führung. Der VfL blieb auch in den folgenden Minuten eiskalt. Nachdem Zimmerschied in der Vorwärtsbewegung den Ball verlor, setzten die Gäste auf der rechten Seite Opoku ein, dessen scharfer Pass vors Tor seinem Mitspieler Higl quasi keine andere Chance ließ, als zum 2:0 für die Gäste zu treffen (36.).

Fünf Minuten vor dem Seitenwechsel gelang es Halle dann endlich auch Stürmer Elias Huth einzusetzen. Nach einer scharfen Flanke an die Fünferkante setzte sich der Angreifer gut durch und köpfte flach auf die rechte Ecke. Aber Keeper Kühn reagierte glänzend und bewahrte die Führung der Gäste. Halles Pausenrückstand von 0:2 war folge der herausragenden Chancenauswertung der Gäste.

Kreuzer bringt Halle zurück

Nach der Pause schien es, als wolle Osnabrück schnell den Sieg in trockene Tücher bringen. Hätte der satte Schuss von Higl in der 53. Minute seinen Weg ins Tor gefunden, wäre das Spiel wohl entschieden gewesen. Aber der Ball, dem Tim Schreiber im HFC-Tor nur hinterherschauen konnte, strich knapp am Winkel vorbei und Halle blieb im Spiel. Niklas Kreuzer, der auf der rechten Seite immer wieder den Weg in die Spitze suchte, fiel in der 57. Minute im Strafraum. "Ein klarer Elfmeter", sagte er nach dem Spiel. Aber Schiedsrichter Günsch sah das anders.

Kreuzer ließ sich nicht beirren und stürmte weiter. Nur zwei Minuten kam der Außenverteidiger im Strafraum halbrechts zum Abschluss und erzielte den Anschlusstreffer (59.). Doch die Freude währte nicht lange. Anstatt auf den Ausgleich drücke zu können, sahen sich die Gastgeber großem Druck von Osnabrück ausgesetzt. In der 73. Minute zwang eine scharfe Flanke von Opoku Niklas Landgraf zum Eingreifen. Sein Klärungsversuch trudelte zum 1:3-Rückstand ins Tor.

Joker lassen Halle jubeln

Die Mehrzahl der 5175 Zuschauer in Halle waren enttäuscht. Denn in den folgenden Minuten schien es den ausgelaugten Hallensern schwer zu fallen, sich nochmal zurückzumelden. Ersatz-Trainer Bergmann brachte deshalb mit Philipp Zulechner und Jan Shcherbakovski in der 81. Minute zwei Offensivspieler. Nur drei Minuten später erwies sich dieser Tausch als Glücksgriff. Nach einer Flanke des ebenfalls eingewechselten Derstroff köpfte Zulechner zum Anschluss ein (84.). Und Halle setzte nach. Shcherbakovski, der im Hinspiel eine große Chance vergeben hatte, nahm sich in der 86. Minute aus knapp 25 Metern in halblinker Position ein Herz und schoss den Ball in die kurze Ecke zum umjubelten Ausgleich ins Netz.

Nachdem Osnabrück in den folgenden Minuten nach Kontern zwei mal am gut aufgelegten Schreiber scheiterte und Löhmannsröben in der vierten Minute der Nachspielzeit auf der Gegenseite die letzte Chance vergab, war das Unentschieden besiegelt. Halle steht nun sieben Punkte vor den Abstiegsplätzen.

Stimmen zum Spiel: