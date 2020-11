Der Hallesche FC hatte sich viel vorgenommen, davon war in der ersten Halbzeit jedoch nur wenig zu sehen. Die Spitzen der Gastgeber waren so gut wie abgemeldet. Es dauerte bis zur 13. Minute, als Papadopoulos mit einem Schuss, den Keeper Mielitz sicher parierte, für ein Achtungszeichen sorgte. Es sollte das einzige in den ersten 45 Minuten aus Hallenser Sicht bleiben.