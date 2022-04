HFC-Trainer André Meyer nahm im Vergleich zum 0:0 bei Dortmund II vier Veränderungen in der Startelf vor. Für den gesperrten Jan Löhmannsröben, Jan Shcherbakovski, Janek Sternberg und Joscha Wosz spielten Marcel Titsch Rivero, Niklas Landgraf, Julian Guttau und Tom Zimmerschied von Anfang an. Bei den Gästen wechselte Viktoria-Coach Olaf Janßen nach dem 1:1 gegen den SV Meppen zweimal und brachte in der Anfangsformation Jeremias Lorch und David Philipp für Niklas May und Luca Marseiler.