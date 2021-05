Die Gäste machten nach Wiederanpfiff munter weiter, standen extrem hoch und schnürten Uerdingen in der eigenen Hälfte ein. Der eingewechselte Brünker bekam nach Flanke von Leon Bell Bell aber nicht genügend Druck hinter seinen Kopfball (50.). Der KFC blieb in seinen Offensivaktionen weiter harmlos, auch weil der FCM defensiv wie in den vergangenen Wochen einen sehr soliden Eindruck hinterließ. Am Bollwerk der Krefelder bissen sich Atik, Brünker und Co. aber weiter die Zähne aus.

Uerdingen hatte defensiv alle Hände voll zu tun, traf dann aber mit der ersten richtigen Chance ins Netz. Bildrechte: imago images/Brauer-Fotoagentur