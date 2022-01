Und der Japaner hatte auch gleich den ersten Abschluss der Magdeburger, verzog aber nach acht Minuten deutlich. Nur eine Minute später durfte er aber jubeln. Amara Condé und Raphael Obermair kombinierten auf der rechten Außenbahn. Den Querpass in die Zentrale nahm Ito direkt und traf aus acht Metern ins linke Eck (9.). Es war bereits das 13. Tor der Magdeburger in der Anfangsviertelstunde in dieser Saison.

Wenig später erhielt der Tabellenführer auch noch Unterstützung des Gegners. MSV-Torhüter Leo Weinkauf schoss Sirlord Conteh an, und konnte ihn nur noch per Festhalten am Torschuss hindern. Die klare Konsequenz: Rote Karte nach 26 Minuten. So kam der Ex-Jenaer Jo Coppens zu seinem ersten Drittliga-Einsatz in dieser Saison.