Die Gastgeber waren mit dem Anpfiff das aktivere Team, aber ohne sich klare Torgelegenheiten zu erspielen. Erst in der 28. Minute kombinierten sich Moritz Stoppelkamp und John Yeboah munter durch die unsortierte FSV-Defensive, Yeboah schmetterte seinen Volleyabschluss am Ende an den Querbalken (28.).