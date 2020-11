Die beste Chance der Anfangsphase hatte dennoch die mit der gleichen Startelf wie zuletzt gegen Unterhachings ins Spiel gegangene SGD. Ransford Königsdörffer verlängerter Philipp Hosiners punktgenauen Diagonalschlag aus Strafraumposition in Richtung linkes Dreiangel, bevor MSV-Keeper Leo Weinkauf den Ball gerade noch so mit mächtig gestrecktem Arm abwehrte (14.). Beim zweiten konsequent zu Ende gespielten Dresdner Angriff blieb Weinkauf jedoch machtlos – Jonathan Meier bediente Hosiner im entblößten Duisburger Strafraum, der sich die Chance zu seinem fünften Saisontor nicht entgehen ließ (25.).

Patrick Weihrauch hatte maßgeblichen Anteil an der vorzeitigen Entscheidung. Bildrechte: PICTURE POINT

Während SGD-Schlussmann Kevin Broll auch nach Wiederanpfiff nahezu beschäftigungslos blieb, schlugen die Elbestädter gleich vorentscheidend zu – und zwar doppelt binnen kaum 60 Sekunden. Hosiners Kopfballverlängerung hebelte die MSV-Abwehr ein weiteres Mal aus, Daferner war durch und legte im richtigen Moment quer für den überlegt einschiebenden Patrick Weihrauch quer (53.).



Weihrauch bedankte sich umgehend bei seinem Vorlagengeber: Per Eckball von rechts fand er Daferner im Rückraum, dessen Direktabnahme ebenfalls einschlug (54.). Der Dresdner Sieg geriet anschließend nicht mehr in Gefahr. Die harmlosen Gastgeber brachten Dynamos Defensive – mit lediglich elf Gegentreffern die beste der Liga – nicht mehr in Verlegenheit.