Auch nach dem Seitenwechsel beanspruchte Freiburg die aktivere Rolle der beiden Kontrahenten für sich und stellte mit Hilfe von Alexander Sorge (ET, 50.) auf 1:1. Vorangegangen war ein Eckball, den Vincent Vermeij zwar aufs Tor schoss, jedoch war es erst Sorge, der den Ball entscheidend ins eigene Netz lenkte. Auch danach blieb der Freiburger Nachwuchs bissig und hatte die besseren Anteile am Spiel. Erst in der Schlussphase wachten die Veilchen auf und kamen durch Jann-Christopher George (87.) zu einer Großchance. Am Ende blieb es aber bei einem für die Gäste äußerst unbefriedigendem Remis gegen die Freiburger Zweitvertretung.

Bildrechte: PICTURE POINT / Sven Sonntag