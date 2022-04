In der zweiten Hälfte wurde es dann kurios. Zunächst warf sich Magdeburgs Amara Condé zum 3:1 in den Ball (51.), ehe Berlinski Reimann den Ball vom Fuß spitzelte (56.). Zudem zog der eingewechselte Lukas Petkov per Rechtsschuss zum 3:3 ab (60.). Der freie Raphael Obermair brachte den FCM erneut in Führung, das 4:3 währte aber nur kurz (61.). Berlinski nutzte einen misslungenen Ball von Leon Bell Bell zum 4:4 (65.). Die Sachsen-Anhalter belohnten sich aber noch einmal für ihre Offensivbemühungen: Christian Titz wechselte mit Tatsuya Ito den Siegtorschützen ein. Mit seinem Rechtsschuss zum 5:4 (88.) sorgte er für den Schlusspunkt in dieser wilden Osterpartie.

Verl phasenweise quirlig und frech Bildrechte: IMAGO/Eibner