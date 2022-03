Im Vergleich zum letzten Liga-Spiel (1:0-Sieg in Duisburg) tauschte Trainer Joe Enochs zwei Positionen in der Startelf. Für die Offensivkräfte Manfred Starke und Marcel Hilßner, die beide verletzt fehlten, begannen Lars Lokotsch und Can Coskun.

Super-Start scheitert am Aluminium

Und die Rot-Weißen wirbelten gerade im Angriff gut los. Schon nach nicht mal einer halben Minute hatte Mike Könnecke, der nach Oberschenkelproblemen im Landespokalspiel in Kamenz (5:0) rechtzeitig fit wurde, eine gute Einschussgelegenheit. Es entwickelte sich ein munterer Kick, in dem zunächst Zwickau weiter dominierte. Nach tollem Zuspiel von Könnecke schlug der dribbelstarke Coskun einen Haken und scheiterte am Pfosten (16.).

Verl wacht auf - Brinkies pariert doppelt

Dann weckte Mael Corboz seine Verler mit einem Distanzschuss auf, der Johannes Brinkies zu einer starken Parade zwang (24.). Direkt darauf rettete der FSV-Keeper bei einer weiteren Topchance gegen Julian Schwermann (25.). Trotz vieler guter Ansätze auf beiden Seiten ging es deshalb torlos in die Pause.

Doppel-Kopfball ohne Glück für Zwickau

Auch im zweiten Durchgang waren die Westsachsen dank höherer Ballsicherheit, besserem Pressing und lange auch schnellerem Umschaltspiel agiler. Die größte Chance gab's zunächst nach einer Ecke, bei der erst Marco Schikora und kurz vor der Torlinie auch noch Lokotsch mit dem Kopf am Ball waren. Aber SCV-Torwart Niclas Thiede behielt im Durcheinander den Überblick, kratzte das Ding aus der Torecke (52.).

FSV entgeht Schock bei Konter