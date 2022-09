Fußball | 3. Liga Drei Standard-Tore: Dynamo Dresden gewinnt deutlich gegen Dortmund

7. Spieltag

Was für Standard-Künstler! Aus dem Spiel heraus ging bei Dynamo Dresden gegen Borussia Dortmund II nicht viel, dafür war das Team von Markus Anfang bei Ecken extrem gefährlich. Nach dem zweiten Sieg in Folge geht es in der Tabelle weiter bergauf.