In der Partie, die wegen der angespannten Corona-Lage in der sächsischen Landeshauptstadt vor nur 999 Zuschauern ausgetragen wurde, brachte Hosiner die Gastgeber zeitig in Führung (2.). Doch schon im Gegenzug traf Schikora nach einer Ecke artistisch zum Ausgleich (4.). Der Siegtreffer im Spiel fiel bereits nach 30 Minuten: Jensen traf aus zwölf Metern wunderschön ins rechte Dreiangel (30.).