Im Duell Erster gegen Dritter begann Verl nach drei Auswärtssiegen in Folge mit breiter Brust. Dynamo-Keeper Kevin Broll musste mehrfach retten, ehe Dresden ins Spiel fand. Die Sachsen betrieben einen hohen Aufwand, bekamen die flinken Verler aber kaum zu greifen. Die Ostwestfalen trugen die Angriffe oft zu kompliziert vor, sodass die Dynamo-Abwehr klären konnte.

Kurz vor der Halbzeit zeigte der Tabellenführer seine Qualität: Effizienz pur! Nach einer Flanke von Pascal Sohm vollendete Julius Kade die erste SGD-Chance per Seitfallzieher zum 1:0 (43.).

Nach der Pause war Dresden deutlich griffiger und aktiver. In eine Druckphase der Sachsen fiel der Ausgleich. Als Kasim Rabihic dem Dresdner Weihrauch an den Arm schoss, gab Schiedsrichter Patrick Hanslbauer einen Handelfmeter. Eine umstrittene Entscheidung, die Zlatko Janjic zum neunten Saisontor verhalf (1:1/56.).

Für die SGD geht es am Samstag bei Viktoria Köln weiter. Verl trifft am Sonntag in einem Aufsteiger-Duell auf Türkgücü München.