Meppen beschäftigen und früh stören, so lautete die Dresdner Marschroute. Die Dresdner stressten die Gäste aus dem Emsland, die sich kaum befreien konnten, allerdings auch nicht in Not gerieten, weil die SGD verheißungsvolle Situationen mit schlampigen Pässen liegen ließ. Auf die erste dicke Chance mussten die 820 Zuschauer – 999 hätten kommen dürfen - bis zur 32. Minute warten. Nach einem feinen Freistoßtrick köpfte ein Meppener den Ball an die Querlatte, im Nachsetzen scheiterte Philipp Hosiner am eigenwechselten Keeper Eric Domaschke, der goldrichtig stand. Domaschke kam früh für Stammkeeper Plögmann, der mit einer Knieverletzung ausgewechselt werden musste. Der gebürtige Leipziger konnte sich über mangelnde Beschäftigung nicht beschweren. Er lieferte sich quasi ein Privatduell mit Hosiner und blieb in der 38. Minute erneut Sieger. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte war der Keeper dann aber chancenlos. Eine Stefaniak-Ecke verlängerte Königsdörffer auf den zweiten Pfosten, wo Hosiner mit Wucht zur verdientenFührung einschob.